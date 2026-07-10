Городские службы переключатся с парка Белинского на скверы

Общество

Городские службы переключатся с парка Белинского на скверы
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Пензенские скверы требуют внимания со стороны городских служб. После завершения благоустройства парка Белинского необходимо переключиться на другие знаковые места. Речь об этом шла на заседании в региональном правительстве в четверг, 9 июля.

Так, в 2027 году начнется обновление сквера Дружбы на Шуисте, однако уже в этом году нужно разработать проектно-сметную документацию на объект, подчеркнули в министерстве ЖКХ и ГЗН.

Привести в надлежащее состояние нужно Комсомольский парк, сквер Героев‐чернобыльцев, где разрушился асфальт, уточнили в областном правительстве.

«Отдельно отмечу сквер Белинского, это центральный сквер города, рядом с драматическим театром. Сейчас там ходить невозможно. Нужно повсеместно навести порядок - и сделать все качественно, чтобы у жителей не возникало вопросов», - заявил губернатор Олег Мельниченко.

Кроме того, он призвал уделить должное внимание одному из символов Пензы - паровозу на улице Луначарского.

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