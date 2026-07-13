21 и 22 июля в Наровчатском районе будут отключать газ

Во вторник и среду, 21 и 22 июля, в Наровчатском районе Пензенской области будут приостанавливать газоснабжение абонентов. Запланированы ремонтные работы, сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».
21 июля с 8:00 до 17:00 без ресурса останутся:
- с. Большой Чердак;
- с. Вьюнки;
- с. Кадыковка;
- с. Мумарье;
- с. Орловка;
- с. Паны;
- с. Плесковка;
- с. Савинки;
- с. Садовое;
- с. Студенец;
- с. Суркино;
- с. Телешовка.
22 июля, также с 8:00 до 17:00, в зону отключения попадут:
- с. Наровчат;
- с. Азарапино;
- д. Александровка;
- с. Ачасьево;
- с. Большая Кавендра;
- с. Виляйки;
- д. Грачевка;
- с. Казеевка;
- п. Красный Восток;
- с. Малая Кавендра;
- с. Масловка;
- с. Мелюковка;
- с. Михайлово-Тезиково;
- с. Новые Пичуры;
- п. Октябрьский;
- с. Потодеево;
- с. Рождествено-Тезиково;
- с. Рузвель;
- с. Сканово;
- с. Шиловка.