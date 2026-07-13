21 и 22 июля в Наровчатском районе будут отключать газ

Общество

21 и 22 июля в Наровчатском районе будут отключать газ
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Во вторник и среду, 21 и 22 июля, в Наровчатском районе Пензенской области будут приостанавливать газоснабжение абонентов. Запланированы ремонтные работы, сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».

21 июля с 8:00 до 17:00 без ресурса останутся:

- с. Большой Чердак;

- с. Вьюнки;

- с. Кадыковка;

- с. Мумарье;

- с. Орловка;

- с. Паны;

- с. Плесковка;

- с. Савинки;

- с. Садовое;

- с. Студенец;

- с. Суркино;

- с. Телешовка.

22 июля, также с 8:00 до 17:00, в зону отключения попадут:

- с. Наровчат;

- с. Азарапино;

- д. Александровка;

- с. Ачасьево;

- с. Большая Кавендра;

- с. Виляйки;

- д. Грачевка;

- с. Казеевка;

- п. Красный Восток;

- с. Малая Кавендра;

- с. Масловка;

- с. Мелюковка;

- с. Михайлово-Тезиково;

- с. Новые Пичуры;

- п. Октябрьский;

- с. Потодеево;

- с. Рождествено-Тезиково;

- с. Рузвель;

- с. Сканово;

- с. Шиловка.

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