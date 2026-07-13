В части домов в районе ДС «Рубин» отключат газ

С 8:00 среды, 22 июля, до 13:00 23-го числа в Пензе приостановят газоснабжение абонентов в части домов в районе татарско-еврейского кладбища и ДС «Рубин».
Запланированы ремонтные работы, сообщает ООО «Газпром межрегионгаз Пенза».
Газа не будет по следующим адресам:
- ул. Кураева, 34а, 42, 46, 48, 48а, 50, 50а;
- ул. Ключевского, 24, 28, 32, 50, 52, 54, 56;
- ул. Захарова, 14, 14а, 16а, 16Б, 22, 26;
- Мироносицкая площадь, 1а;
- ул. Малая Радищевская, 1, 3;
- ул. Прогулочная, 1, 3;
- ул. Беговая, 2;
- ул. Космодемьянской, 12.
Ранее стало известно, что 21 и 22 июля будут отключать газ в Наровчатском районе, 23 июля - в части Спасского.