У остановочного пункта в Засурье появилось официальное название

Общество

У остановочного пункта в Засурье появилось официальное название
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Остановочный пункт в районе ЖК «Акварель» (Засурье) получил официальное наименование «Кордон Студеный». Соответствующее постановление, подписанное главой Пензы 3 июля, было опубликовано 10-го числа.

Управлению ЖКХ поручено установить таблички с названием на павильонах и проинформировать о внесенных изменениях минстрой и ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области», чтобы те отразили новый пункт в схемах маршрутов общественного транспорта.

Сами павильоны вблизи пересечения улиц Коннозаводской и Кордон Студеный появились давно, но автобус № 93 там не останавливался, из-за чего люди неоднократно жаловались.

После этого минстрой инициировал включение остановочных пунктов под названием «По требованию» в схему движения автобусного маршрута.

Представители ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» стали контролировать соблюдение водителями правил посадки и высадки здесь пассажиров и при необходимости применять санкции за нарушения.

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