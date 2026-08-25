Завершен ремонт стоматологической поликлиники на улице Рахманинова

Общество

Завершен ремонт стоматологической поликлиники на улице Рахманинова
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В Пензе после капитального ремонта открылось отделение № 7 Пензенской стоматологической поликлиники, где обслуживают детей (ул. Рахманинова, 14а).

Завершен ремонт стоматологической поликлиники на улице Рахманинова

Работы длились с сентября 2025 года, медучреждение вложило в них собственные средства, уточнили в областном минздраве.

В отделении провели перепланировку помещений, оборудовали больше лечебных кабинетов и оснастили блок для лечения зубов под наркозом (во сне) или с глубоким успокоением (седацией).

Завершен ремонт стоматологической поликлиники на улице Рахманинова

Этот метод позволяет оказывать помощь детям раннего возраста без боли и страха, целиком исключая негативный опыт посещения стоматолога.

Завершен ремонт стоматологической поликлиники на улице Рахманинова

Кроме того, в филиале обновили оборудование: закупили современный аппарат компьютерной томографии, сканер Primescan, технику для безболезненного лечения, заменили 6 стоматологических установок.

Завершен ремонт стоматологической поликлиники на улице Рахманинова

По словам главврача Елены Блащук, поликлиника теперь может принимать до 500 человек в день.

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