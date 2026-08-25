Завершен ремонт дороги между Индеркой и Нижним Катмисом

В Пензенской области полностью отремонтировали двухполосную дорогу регионального значения, соединяющую села Индерка и Нижний Катмис в Сосновоборском районе.

На последнем этапе обновили участок между селами Нижняя Липовка, Альмяшевка и Нижний Катмис.

Подрядчик избавился от трещин и просадки проезжей части, уложил выравнивающий и верхний слой покрытия, укрепил обочины, сообщили в областном минстрое.

Всего с 2024 года по 2026-й обновили 15,7 км дороги Индерка - Нижний Катмис.

Ранее стало известно о завершении ремонта отрезка дороги регионального значения М-5 - Степановка - Тумалейка, проходящей через Городищенский и Бессоновский районы. Подрядчик заменит 11 км полотна.