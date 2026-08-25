Ученые зафиксировали сильную вспышку на Солнце

Во вторник, 25 августа, на Солнце зарегистрировали самую сильную вспышку в текущем всплеске активности с очевидным выбросом плазмы в космос, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

«Судя по всему, как минимум край плазменного облака бьет по Земле, хотя фронт, возможно, все же пройдет в стороне от планеты. Возможные геомагнитные последствия удара не должны превысить уровня G3 (сильная буря третьего уровня по 5-балльной шкале). Это может стать самой сильной магнитной бурей за 1-2 месяца», - пояснили ученые.

Точных прогнозов пока нет.

Последняя магнитная буря на Земле фиксировалась 18 августа. Она имела уровень G1.

С начала августа эта буря была третьей: предыдущие произошли 2-го и 8-го числа.