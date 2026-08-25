26 августа погода в Пензенской области не изменится

В среду, 26 августа, в Пензенской области снова прогнозируются переменная облачность и местами кратковременный дождь. Возможна гроза, сообщает Приволжское УГМС.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на среду столбики уличных термометров опустятся до +6...+11 градусов, осадков не ожидается.

Днем синоптики обещают +17...+22. В ночь на четверг - снова +6...+11.

В народном календаре 26 августа - Тихон Страстной. На Руси наблюдали за ветрами: если они дули тихо - ждали ветра на несколько дней вперед, если проносились бурей - готовились к дождливому сентябрю.

Прогноз погоды на неделю можно посмотреть здесь.