Остановку «Кордон Студеный» могут включить в маршрут автобусов № 93

Остановку «Кордон Студеный» могут включить в маршрут автобусов № 93
В областном минстрое пообещали заняться вопросом включения остановки на Кордоне Студеном в маршрут автобусов № 93.

Проблему озвучил подписчик группы «Ахуны ГПЗ-24 | Пенза» во «ВКонтакте».

«Остановка, как видим, уже установлена, знак есть, но водители не останавливаются там, так как эта остановка не добавлена в программу», - отметил он.

На запрос пензенца отреагировал представитель регионального минстроя. Он указал, что на маршруте № 93 (Совхоз-Техникум - Засурье) посадка и высадка пассажиров происходят в соответствии с правилами перевозок.

Остановочные пункты, уже включенные в маршрут, оборудованы в соответствии с требованиями. В последнее время пункты в районе ЖК «Акварель» также приведены в нормативное состояние.

«В связи с этим Министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области будет инициирован вопрос о включении данных остановочных пунктов в схему движения автобусного маршрута № 93», - заключил представитель минстроя.

