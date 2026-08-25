В Кузнецке включат сирены на улице Индустриальной

Общество

В Кузнецке включат сирены на улице Индустриальной
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В среду, 26 августа, в Кузнецке включат сирены на улице Индустриальной.

Их запустят на территории местного производственного отделения компании, которая занимается передачей и распределением электроэнергии. Таким образом проверят работоспособность локальной системы оповещения.

«Звук сирен не означает реальной угрозы. Просим вас сохранять спокойствие и не предпринимать каких‑либо специальных действий», - обратились к жителям Кузнецка в городской администрации.

В августе на территории Пензенской области уже 4 раза вводили режим «Ракетная опасность» - 2-го, 8-го, 15-го и 20-го числа.

Звучали сирены, рассылались СМС, шли уведомления в официальных каналах и по телевидению.

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