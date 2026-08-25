51% жителей ПФО признались, что дети копят лучше них

51% жителей Приволжского федерального округа считают, что их дети умеют копить эффективнее, чем они сами. Это следует из опроса ВТБ *, участники которого также рассказали, как выдают детям карманные деньги и контролируют их траты.

Чаще всего дети в ПФО хранят карманные деньги на банковской карте (50%) или в копилке (33%). Еще 15% открыли накопительный счет или вклад, а 2% отдают средства родителям «под процент».

43% родителей в ПФО требуют от ребенка обосновывать каждую крупную покупку, 31% выдают фиксированную сумму раз в неделю без дополнительных условий. Еще 17% выделяют деньги по запросу, а 10% практикуют оплату за оценки и помощь по дому.

Что касается сумм, то 37% родителей еженедельно выдают детям от 500 до 1 000 рублей, 24% - до 500 рублей, каждый пятый - от 1 000 до 1 500 рублей. Больше 1 500 рублей выделяют 7% опрошенных, еще 10% не фиксируют сумму и дают деньги по мере необходимости.

Полностью контроль над тратами детей в ПФО сохраняют большинство мам и пап: 32% отслеживают операции по картам и устанавливают лимиты, 42% контролируют только крупные покупки.

При выборе финансового продукта для ребенка 6-13 лет около половины родителей предпочли бы карту с родительским контролем, треть - детский банковский продукт, и лишь 17% считают, что до 14 лет стоит давать только наличные.

Оценивая финансовое поведение своих детей, 38% родителей в ПФО отнесли их к «оптимистам», рассчитывающим на пополнение бюджета взрослыми, еще 28% - к «юным Скруджам», следящим за сбережениями и курсом валют. Четверть назвали детей «исследователями», которые предпочитают тратить деньги на впечатления, а каждый десятый - «филантропами», покупающими подарки друзьям и корм бездомным животным.

При этом сами родители в Приволжском федеральном округе признают пробелы в финансовой грамотности: почти половина считает, что им стоит лучше контролировать собственный бюджет, 27% хотели бы научиться доступно объяснять детям инфляцию и налоги, а 11% - разобраться в инвестициях наравне с детьми. Еще 16% заявили, что учатся финансовой грамотности вместе с детьми.

* Опрос проведен в августе 2026 года среди 1 500 респондентов в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.