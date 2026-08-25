Для пензенских школьников проведут молебен перед началом учебного года

Общество

Для пензенских школьников проведут молебен перед началом учебного года
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В Спасском кафедральном соборе в Пензе по традиции проведут детскую литургию и молебен перед началом учебного года. Богослужения состоятся в субботу, 29 августа.

Их возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, сообщили в епархии.

Богослужебные песнопения исполнит детский архиерейский хор под управлением Марии Никитиной.

Начало литургии - в 8:30. Сразу после нее начнется молебен. Принять участие могут все желающие.

Молебен перед Днем знаний устраивают, чтобы попросить благословения Господа на весь учебный год для учеников, их родителей и учителей.

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