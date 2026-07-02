«Онкопатруль» отправится в Сердобский район

В среду, 8 июля, врачи областного онкодиспансера прибудут в Сердобск, чтобы обследовать сотрудников местных предприятий и провести мастер-классы для персонала центральной районной больницы имени А. И. Настина.

Для всех желающих специалисты Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики вместе с врачами-онкологами проведут встречу, где разъяснят важность регулярных проверок и внимательного отношения к своему здоровью.

Цель акции - сохранение здоровья и увеличение продолжительности жизни населения за счет раннего выявления онкологических заболеваний и формирования культуры здорового образа жизни.

«Осознанное отношение к своему здоровью является не просто рекомендацией, а первоочередным и важнейшим действием в борьбе с онкозаболеванием. Именно ранняя диагностика онкологических процессов дает гарантированную возможность для полного излечения и сохранения высокого качества жизни на долгие годы», - напомнили в областном минздраве.

В марте «Онкопатруль» выезжал в Никольский район. Обследование прошли 485 человек, 27 направили на дальнейшие обследования. В Городищенском акция состоялась в апреле - в консультации нуждался 91 человек из 785.