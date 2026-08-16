Перечислены адреса в Пензе, где 17 августа будут отключать свет

На понедельник, 17 августа, в Пензе запланированы отключения электричества. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся Бугровка и поселок Заря-2, а также отдельные дома на проспекте Победы и улице Ленинградской.

С 8:30 до 12:00 без света останутся участки 33, 55, 62а, 63, 65а, 67, 68, 69, 98, 99, 100, 108, 108а, 109, 110а, 112, 114, 115а, 116, 120, 122, 124, 128, 130, 132-134, 138-140, 150, 154, 155, 159, 168, 169, 181, 183, 194, 284, 1077 в СНТ «Заря» в поселке Заря-2.

С 8:30 до 16:00:

- ул. Вишневая, 1-18, 20-33;

- ул. Овражная, 18-50 (четные), 56-62 (четные), 71-111 (нечетные), 115, 119, 121, 121а;

- 2-й Овражный пр-д, 2-10 (четные), 25-35 (нечетные);

- 4-й пр-д Громова, 15-19, к/н 1281, з/у 31;

- ул. Есенина, 1-8, 10-13, 15-18, 23-31, 34-44 (четные), 48, 50, з/у 9;

- ул. Огарева, 137, 137/48, 139, 141-148, 150-153, 155-166, 168-176 (четные);

- ул. Островского, 179Б, 179в, 179г;

- ул. Правды, 154а, 164, 167, 171, 179, 180а, 180, 182, стр. 16, 18, к/н 1320, 1321, 1322, з/у 187.

С 9:00 до 13:00 приостановят электроснабжение домов на Островского 6, 12, 14, 16, 18, и проспекте Победы, 26. С 13:30 до 17:00 там же пройдет повторное отключение.

С 9:00 до 12:00 ресурс не будут подавать на Ленинградскую, 11.

С 13:00 до 15:30:

- ул. Зеленая Горка, 33, 35, 37, 37а, 49, 55, стр. 102, з/у 47;

- 3-й Земляничный пр-д, 45, 47, 51;

- 1-й мкр-н поселка Заря-2, стр.: 32, 72, 105, 114, 122, 123, 124;

- 4-й пр-д Мозжухина, 26, 28, 30, 32, 34; 5-й пр-д Мозжухина, 1, 11, 26; 6-й пр-д Мозжухина, 3-9, 11, 13, 15, 18, 19, 22, 23, з/у10; 7-й пр-д Мозжухина, 21;

- ул. Мозжухина, 28, 30, стр. 115;

- СНТ «Заря», стр. 94.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.