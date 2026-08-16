Пациентов психиатрической больницы будут лечить светом

Общество

Пациентов психиатрической больницы будут лечить светом
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В физиотерапевтическое отделение областной психиатрической больницы имени К. Р. Евграфова поступил аппарат для транскраниальной фотобиомодуляции (воздействия красным и ближним инфракрасным светом низкой интенсивности через кости черепа на головной мозг).

Лечение безболезненное, обходится без хирургического вмешательства и применения тяжелых медикаментов. Его проводят для запуска естественных восстановительных процессов в клетках.

Процедуру назначают в частности, пациентам с сосудистой и атрофической деменцией, депрессивным и посттравматическим стрессовым расстройствами, когнитивными нарушениями, астеническим синдромом, пояснили в областном минздраве.

Световые модули устанавливают на волосистой части головы и лбу пациента. Поток фотонов целенаправленно попадает на нужные зоны коры и подкорковых структур.

«В результате такого воздействия улучшается мозговой кровоток, снижается воспаление, замедляется гибель нейронов и стимулируется рост новых нервных окончаний (нейрогенез)», - рассказала врач-психиатр Валерия Спирина.

Вместе с тем излучение оказывает болеутоляющий и противовоспалительный эффект, приводит в норму тонус нервной системы, ускоряет восстановление тканей.

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