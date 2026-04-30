В Городищенском районе к онкологам направили 91 человека

В Минздраве Пензенской области подвели итоги акции «Онкопатруль», которая прошла в среду, 29 апреля, в Городищенском районе.

Цель мероприятия - ранняя диагностика рака.

В период подготовки акции местные специалисты осмотрели 785 местных жителей и сотрудников предприятий. Из них 91 человек нуждался в консультации врачей областного онкодиспансера.

Эти специалисты прибыли в Городищенский район и осмотрели пациентов. 41 человека направили на дальнейшее обследование и онкоконсилиум.

Также в день акции в районном Доме культуры работали три площадки здоровья. Врачи осмотрели и провели скрининговые исследования более 500 желающих проверить состояние своего организма.

«Параллельно прошло большое образовательное мероприятие - просветительский семинар, собравший 250 местных жителей, на котором участники получили знания о формировании онконастороженности и о ведении здорового образа жизни», - рассказали в минздраве.

Ведущие специалисты областного онкодиспансера провели 4 мастер-класса и практические семинары для персонала районной больницы. Современные методы диагностики и лечения рака освоили 12 врачей и 10 медработников.

