В Пензенской области ожидаются перебои в телерадиовещании

В ближайшие дни в Городище, Каменке, Пачелме и селе Лопатино ожидаются кратковременные перерывы телерадиовещания из-за плановых профилактических работ. Об этом сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети.

В Пачелме трансляции программ 1-го и 2-го мультиплексов и станций «Дорожное радио», «Маруся ФМ», «Радио Ваня», «Радио России», «Юмор FM» будут приостанавливаться с 8:00 до 17:00 с 17 по 19 августа.

В Городище профилактические работы намечены на 17-е число. С 10:00 до 16:00 местных жителей ждут перебои в вещании 1-го и 2-го мультиплексов и «Радио России».

В те же часы 18 августа прервется трансляция телепрограмм в селе Лопатино, а 19-го - в Каменке.

«Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий», - предупредили в РТРС.

В 1-й мультиплекс входят Первый канал, «Россия-1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия-Культура», «Россия-24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр». 2-й мультиплекс - Рен-ТВ, «Спас», СТС, «Домашний», ТВ-3, «Пятница!», «Звезда», «Мир», ТНТ, «МузТВ».