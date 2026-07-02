Детский сад в селе Неверкино могут сдать раньше срока

В селе Неверкино завершается капитальный ремонт детского сада № 1, начавшийся в феврале этого года.

В марте специалисты начали штукатурить стены на 1-м и 2-м этажах. В мае они закончили обновлять кровлю и занимались внутренней отделкой, параллельно обустраивая отмостку и цоколь.

Объект должны были сдать 15 августа, но подрядчик действует с опережением графика и может полностью управиться с работами в июле. На данный момент готовность объекта - 98% (в мае было 56%).

На данный момент завершены электромонтажные работы, заменена кровля, облицован фасад, утеплены стены и полы, обновлены системы водоснабжения, внутренние помещения приведены в порядок, рассказали в областном минобре.

Вместе с тем в детсад завозят современные игрушки, комплекты мебели и техники для пищеблока и медкабинета. Уличная площадка оснащена для занятий спортом.

Таким образом, учреждение сможет принять воспитанников в новом учебном году. На время капремонта воспитанников переводили в детсад № 2.