В селе Неверкино капитальный ремонт детского сада выполнен на 56%

В детском саду № 1 села Неверкино идет капитальный ремонт. Работы стартовали в начале года, сейчас они выполнены на 56%, сообщили в региональном минобре.

Подрядчик заменил электропроводку, окна. В марте специалисты начали штукатурить стены на 1-м и 2-м этажах здания. В мае они закончили обновление кровли.

В настоящее время подрядчик занимается внутри здания отделочными работами, снаружи - устройством отмостки и цоколя.

«Кроме того, заключены договоры на поставку оборудования. Уже привезены оснастка для пищеблока и игровое уличное оборудование», - рассказали в министерстве.

На капремонт детсада выделено почти 18 млн рублей.

Работы планируют завершить в августе этого года. В обновленные помещения вернутся 75 малышей. Пока они посещают детский сад № 2.

