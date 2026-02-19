В детском саду в селе Неверкино начался капитальный ремонт

В детском саду в селе Неверкино начался капитальный ремонт
В селе Неверкино начался капитальный ремонт детского сада № 1. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава областного минобра Алексей Фомин.

О планах комплексного обновления учреждения стало известно в октябре 2025 года. Здесь заменят кровлю, двери, окна, внутренние инженерные системы, в том числе канализацию, водоснабжение и электроснабжение.

В пищеблоке предполагается установить современное оборудование. Для детей закупят учебные и развивающие материалы.

В здании, построенном в 1982 году, капитальный ремонт не проводили ни разу за все время его существования.

«Завершение работ запланировано на август. Буду лично курировать процесс на каждом этапе», - пообещал Алексей Фомин.

В целом в 2026 году планируется модернизировать 5 детских садов. Перечень объектов минобр обнародовал в январе.

