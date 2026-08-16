17 августа пензенцев ждет жаркий и дождливый день

Общество

17 августа пензенцев ждет жаркий и дождливый день
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17 августа в Пензенской области ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза, предупредили в Приволжском УГМС.

В ночь на понедельник уличные термометры покажут +10...+15 градусов, днем ртутные столбики воздух разогреется до +24...+29.

К ночи на вторник прогнозируется +12...+17, вероятность осадков сохраняется.

На протяжении суток будет дуть юго-западный ветер. Скорость потока днем вырастет с 6-11 м/с до 8-13 м/с, потом понизится до 7-12 м/с.

В народном календаре 17 августа - Авдотья Малиновка. В прошлом по этому дню судили, каким будет ноябрь.

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