Пензенцам, чье жилье пострадало из-за БПЛА, назначат выплаты

Пензенцам, чье жилье пострадало при атаке БПЛА или ракет, хотят оказывать материальную помощь. Соответствующее постановление городской администрации сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Обсуждение документа должно завершиться 26 мая.

Единовременная выплата составит 10 000 рублей. Деньги получит каждый зарегистрированный в пострадавшем жилье или же его собственники (при отсутствии регистрации).

«Финансирование затрат, связанных с выплатой единовременной материальной помощи, осуществляется за счет средств резервного фонда администрации города Пензы, предусмотренных в бюджете города на соответствующий финансовый год», - говорится в документе.

Чтобы получить выплату, пензенцам потребуется обратиться в социальное управление не позднее 4 месяцев со дня причинения ущерба при воздушной атаке.

Решение о выплате или отказе в ней примут в течение 5 рабочих дней, заявителю направят обычное или электронное письмо о принятом решении. Деньги переведут на карту в течение 20 рабочих дней с момента, когда средства из резервного фонда поступят на счета социального управления.