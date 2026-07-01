Пензенский планетарий получил перчатку Александра Самокутяева

В Пензе экспозиция Космического зала планетария пополнилась новым экспонатом - перчаткой от скафандра, в котором летчик-космонавт Александр Самокутяев выходил в открытый космос.

Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем канале в МАХ во вторник, 30 июня.

Перчатку известный земляк подарил главе региона. Мельниченко передал ее планетарию.

В Космическом зале открыта экспозиция, посвященная Александру Самокутяеву. Ряд новых экспонатов для нее также предоставит Аэрокосмический музей «Спутник».

Летчик-космонавт Российской Федерации, Герой России, депутат Государственной думы ФС РФ VIII созыва, почетный гражданин г. Пензы Александр Самокутяев скончался 17 июня на 57-м году жизни.

Свой первый полет в космос он совершил в 2011 году в качестве командира корабля «Союз ТМА-21» с позывным «Тарханы». В 2014 году состоялся второй полет, Александр Самокутяев выходил в открытый космос более чем на 10 часов.

Его именем названа школа № 56 в Пензе. Имя космонавта также хотят присвоить Космическому залу планетария.