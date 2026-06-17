Ушел из жизни летчик-космонавт Александр Самокутяев

В среду, 17 июня, на 57-м году жизни скончался летчик-космонавт Российской Федерации, Герой России, депутат Государственной думы ФС РФ VIII созыва, почетный гражданин г. Пензы Александр Самокутяев.

Александр Михайлович Самокутяев родился 13 марта 1970 года в Пензе. В 1992 году он окончил Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков по специальности «летчик-инженер», в 2000-м - Военно-воздушную академию им. Ю. А. Гагарина по специальности «военное и административное управление», в 2019-м - Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ по специальности «государственное и муниципальное управление».

С 1992 по 1998 годы Александр Самокутяев проходил службу на летных должностях Военно-воздушных сил Министерства обороны РФ в Дальневосточном военном округе, в 2000-2003 годах был начальником отделения Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

В 2003 году Александра Самокутяева назначили кандидатом в космонавты. С 2005 по 2020 годы он работал космонавтом-испытателем. «На протяжении ряда лет был командиром, заместителем командира отряда космонавтов», - сообщили в правительстве Пензенской области.

В 2011 году пензенец совершил свой первый полет в космос - в качестве командира корабля «Союз ТМА-21» с позывным «Тарханы». В 2014 году - второй полет, в качестве командира корабля «Союз ТМА-14М», с выходом в открытый космос продолжительностью более 10 часов.

В 2020-2021 годах Александр Самокутяев депутатом Государственной думы VII созыва.

В сентябре 2021 года жители Пензенской области избрали его депутатом Государственной думы VIII созыва.

Его именем названа школа № 56 в Пензе.

«Александр Михайлович Самокутяев много сделал для того, чтобы прославить наш Пензенский край и сделать лучше жизнь людей в родном регионе. Добрая и светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», - говорится на сайте областного правительства.