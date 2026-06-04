4 июня на Земле ожидается очередная магнитная буря

Вечером в четверг, 4 июня, ожидается сильная и продолжительная (до 6-го числа) магнитная буря категории G3. Об этом сообщили в ИКИ РАН.

Неблагоприятные явления вызваны приходом к Земле сразу 2-3 облаков плазмы, выброшенных накануне Солнцем. Первая вспышка зафиксирована в 4:36, последняя - в 14:28 (по московскому времени). Размер образованного единого облака составляет около 200 млн км.

Бури уровня G3 относятся к сильной, но не рекордной категории. В этом году одна такая же была в марте, а в январе произошла даже более сильная (G4.7).

Ожидающееся событие, таким образом, может стать вторым или третьим по силе в текущем году.

«Вероятность полярных сияний при событиях такой мощности является исключительно высокой, но увидеть их из Северного полушария Земли, где 4 дня назад наступило лето, почти наверняка не удастся», - предупредили в ИКИ РАН.