Магнитная буря на Земле продлится до 21 января

Сильная магнитная буря на Земле вместо полудня 20 января началась около 23:00 19-го числа. В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН обозначили ее уровень как G4.7 (максимальный - G5).

В районе 9 часов утра вторника, 20-го, начался второй пик бури. По прогнозам ученых, снова может быть достигнут уровень G4.

«Общая продолжительность геомагнитного события ожидается не менее суток, которые, скорее всего, будут полностью «закрашены» в красный цвет (бури не будут прекращаться. - Прим. ред.). Первые просветы могут появиться завтра [21 января], а полная стабилизация геомагнитной обстановки, скорее всего, возможна не ранее чем через двое-трое суток», - заявили в лаборатории.

Причиной происходящего стала вспышка высшего уровня, которая случилась на Солнце вечером 18 января. Она сопровождалась крупным выбросом плазмы, облако полетело фронтально в сторону Земли.

«Момент удара по Земле будет сопровождаться сильными геомагнитными возмущениями уровня до G4», - предупреждали в лаборатории.