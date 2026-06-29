В день выпускного у 11-классников вопреки запрету продавали алкоголь

Общество

В день выпускного у 11-классников вопреки запрету продавали алкоголь
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В субботу, 27 июня, когда из-за выпускного у 11-классников в Пензе было запрещено продавать алкоголь, выявили ряд нарушений.

Сотрудники администраций и представители полиции наведались с проверкой в 125 объектов потребительского рынка на проспектах Победы и Строителей, улицах Фурманова, Суворова, Пушкина, Кирова, Коммунистической, Бакунина, Ленина, Циолковского, Минской, Одесской, Кижеватова, Мира и других.

В день выпускного у 11-классников вопреки запрету продавали алкоголь

Нарушения допустили в 6 точках: на Ладожской, 157, проспекте Строителей, 64, Кижеватова, 21, Бакунина, 50, Кулакова, 10, и Экспериментальной, 8а.

Протоколы составлялись за продажу алкоголя, вынос спиртного без вскрытия заводской упаковки и реализацию товара без лицензии.

Аналогичный мониторинг в Пензе организуют и 30 июня, в день выпускного у 9-классников, когда также будет запрещено продавать горячительные напитки.

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