Жителей Бессоновского района приглашают узнать возраст сосудов

В Бессоновке до конца августа будут проводить акцию «Пульс жизни». Это возможность для жителей района узнать свой биологический и сосудистый возраст.

Обследования организуют на базе поликлиники районной больницы (с. Бессоновка, ул. Центральная, 206) 17, 19, 24, 26 и 31 августа с 9:00 до 13:00.

Специалисты проведут всем желающим:

- проверку сосудистого возраста и тонуса на аппарате «АнгиоКод»;

- измерение артериального и внутриглазного давления;

- расчет индекса массы тела;

- анализ уровня глюкозы в крови;

- динамометрию (оценка мышечной силы кисти);

- определение биологического возраста.

«Возраст сосудов» - это реальный инструмент для оценки состояния и работы сердечно-сосудистой системы. Если сосудистый возраст заметно выше паспортного, это высокий риск инфарктов, инсультов, сосудистой деменции и других серьезных проблем. Начинать плановый мониторинг рекомендуется уже с 30-35 лет, особенно если есть факторы риска (высокое давление, лишний вес, курение, отягощенная наследственность)», - сообщила главный специалист по профилактической медицине Пензенской области Ирина Пузракова.

Для участия в акции «Пульс жизни» при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС, уточнили в минздраве.