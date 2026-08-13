Пензенские врачи получили более 400 тысяч рублей за выявление рака

Общество

Пензенские врачи получили более 400 тысяч рублей за выявление рака
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В Пензенской области за 7 месяцев 2026 года врачам перечислили более 412 700 рублей за раннюю диагностику злокачественных новообразований.

Стимулирующие выплаты распределили между 19 организациями региональной системы здравоохранения, уточнили в ТФОМС.

Онкозаболевания удалось выявить на ранней стадии благодаря бдительности медиков во время диспансеризации и профосмотров - назначению пациенту дополнительных обследований, направлению его на специальную диагностику.

Ранее сообщалось, что за 5 месяцев 2026 года у пензенцев старше 18 лет обнаружили 306 случаев рака. В частности, у 63 женщин нашли рак молочной железы, у 59 человек - рак кожи, у 29 мужчин - рак предстательной железы.

В 2025 году в Пензенской области злокачественные опухоли унесли жизни 2 832 человек.

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