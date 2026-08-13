В сквере имени Белинского стартовал долгожданный ремонт

В сквере имени Белинского в Пензе, напротив областного драмтеатра, стартовал долгожданный ремонт, предполагающий обновление покрытия.

Сейчас рабочие занимаются демонтажем старой плитки, плачевное состояние которой вызывало недовольство горожан.

Как уже сообщалось, площадь ремонтируемого участка составит 2 640 квадратных метров.

«Там будет хороший асфальт, по которому можно будет смело ходить не только в кроссовках, но и на каблуках, выходя из драмтеатра», - отметил ранее глава Пензы Олег Денисов.

Все работы должны быть завершены к концу августа - началу сентября.