Подрядчик возводит 6-й этаж нового корпуса земетчинской больницы

В поселке Земетчино продолжается строительство нового лечебно-диагностического корпуса районной больницы. Подрядчик завершил кирпичную кладку последнего, 6-го этажа медучреждения.

«С 1-го по 4-й этажи выполнено оштукатуривание, на 5-м этаже этот процесс на высокой стадии готовности. Рабочие приступают к установке оконных блоков», - рассказали в областном минстрое.

На территории больницы установили модульную котельную и канализационную насосную станцию, а также распределительную подстанцию электросети, резервный генератор и газификаторы.

Строительство началось в августе 2025 года. Из регионального бюджета на финансирование выделили 850 млн рублей.

Изначально в Земетчине планировали создать медицинский центр из трех модульных конструкций, который принимал бы не только местных жителей, но и пациентов из Вадинского и Башмаковского районов. Однако работы пришлось остановить из-за нарушения противопожарных норм.