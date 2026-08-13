Подрядчик возводит 6-й этаж нового корпуса земетчинской больницы

Общество

Подрядчик возводит 6-й этаж нового корпуса земетчинской больницы
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В поселке Земетчино продолжается строительство нового лечебно-диагностического корпуса районной больницы. Подрядчик завершил кирпичную кладку последнего, 6-го этажа медучреждения.

Подрядчик возводит 6-й этаж нового корпуса земетчинской больницы

«С 1-го по 4-й этажи выполнено оштукатуривание, на 5-м этаже этот процесс на высокой стадии готовности. Рабочие приступают к установке оконных блоков», - рассказали в областном минстрое.

На территории больницы установили модульную котельную и канализационную насосную станцию, а также распределительную подстанцию электросети, резервный генератор и газификаторы.

Подрядчик возводит 6-й этаж нового корпуса земетчинской больницы

Строительство началось в августе 2025 года. Из регионального бюджета на финансирование выделили 850 млн рублей.

Изначально в Земетчине планировали создать медицинский центр из трех модульных конструкций, который принимал бы не только местных жителей, но и пациентов из Вадинского и Башмаковского районов. Однако работы пришлось остановить из-за нарушения противопожарных норм.

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