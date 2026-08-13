На двух перекрестках в Пензе обновят светофорное оборудование

В Пензе на восстановление светофоров на двух перекрестках планируют потратить 10 731 664 рубля. Открытый конкурс по поиску подрядчика стартовал на портале госзакупок в среду, 12 августа.
Речь идет об объектах на пересечении улиц Окружной и Энгельса (вблизи микрорайона Газового), а также проспекта Победы и улицы Фадеева (Цыганский Поселок).
Техзадание предполагает установку светофорных опор, монтаж оборудования, информационных секций, замену дорожных знаков.
Все работы необходимо выполнить до 6 ноября.
Ранее сообщалось, что на дорогах у пензенских школ установят 9 новых светофоров для обеспечения безопасности учеников.