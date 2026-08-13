На двух перекрестках в Пензе обновят светофорное оборудование

Общество

На двух перекрестках в Пензе обновят светофорное оборудование
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В Пензе на восстановление светофоров на двух перекрестках планируют потратить 10 731 664 рубля. Открытый конкурс по поиску подрядчика стартовал на портале госзакупок в среду, 12 августа.

Речь идет об объектах на пересечении улиц Окружной и Энгельса (вблизи микрорайона Газового), а также проспекта Победы и улицы Фадеева (Цыганский Поселок).

Техзадание предполагает установку светофорных опор, монтаж оборудования, информационных секций, замену дорожных знаков.

Все работы необходимо выполнить до 6 ноября.

Ранее сообщалось, что на дорогах у пензенских школ установят 9 новых светофоров для обеспечения безопасности учеников.

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