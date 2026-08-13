В Спасском кафедральном соборе освятят мед

Общество

В Спасском кафедральном соборе освятят мед
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В Пензе в Спасском кафедральном соборе состоятся богослужения по случаю Медового Спаса. К службе, которую возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим, могут присоединиться православные горожане.

В преддверии праздника в четверг, 13 августа, пройдет всенощное бдение (продолжительность 2,5-3 часа). Начало - в 17:00, рассказали в Пензенской епархии.

14-го числа в 8:00 начнется Божественная литургия (продолжительность примерно 2 часа).

Митрополит освятит мед после литургии.

Ранее обнародовали программу фестиваля православной культуры «Спас» (0+), который проведут на Соборной площади в Пензе 15 августа. Для гостей праздника организуют концертную программу, конкурс на лучший пирог и другие мероприятия.

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