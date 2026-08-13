В Пензе директор горэлектросети предупредил о возможном коллапсе

В Пензе износ муниципальных электросетей составляет 80%. На проблему на заседании комиссии гордумы в четверг, 13 августа, обратил внимание директор АО «Пензенская горэлектросеть» Олег Павлов.

По его словам, это все сети с 1954-1956 годов.

«Если туда не вкладывать деньги, то в какой-то период будет коллапс в городе», - предупредил он.

Особенно Олег Павлов подчеркнул важность замены деревянных опор - те гниют, причем не отдельные, а все разом.

По его словам, за 6 лет в ремонт, модернизацию и обновление сетей и оборудования из бюджета было направлено 80 млн рублей. «Пензенская горэлектросеть», частное предприятие, фактически потратила 110 млн.

Ранее стало известно, что 14 августа в Пензе в части Бугровки, Райков, Песков, а также в некоторых домах на улице Краснова и в проезде Богданова отключат электричество для проведения плановых ремонтных работ на сетях.