30 июня в Пензе нельзя будет купить алкоголь

Во вторник, 30 июня, в день проведения выпускных у 9-х классов, в Пензе запретят продажу алкоголя. Соответствующее постановление подписано главой города Олегом Денисовым.

Спиртное нельзя будет купить с 10:00 до 22:00.

Районные администрации проведут разъяснительную работу с руководителями торговых точек и предпринимателями. Полиция усилит контроль за соблюдением запрета.

По данным Олега Денисова, в этом году в областном центре насчитывается 5 857 девятиклассников.

27 июня, в день выпускных у 11-х классов, реализация алкоголя также была под запретом.