В Кузнецке установили электрозарядную станцию

В Пензенской области открылась 24-я электрозарядная станция - в Кузнецке, сообщили в региональном министерстве экономического развития и промышленности.

ЭЗС уже есть в Пензе, Кузнецком, Мокшанском, Каменском, Сердобском, Нижнеломовском, Белинском и Городищенском районах. До конца года должно открыться еще порядка 10 станций.

К январю 2026-го в Пензенской области насчитывалось 1 484 электромобиля. За 3 года их количество увеличилось почти в 6 раз: в 2024-м было 632, в 2023-м - 269.

К концу 2026-го оно может значительно вырасти: спрос на электрокары и гибриды в России взлетел на фоне проблем с бензином.

«Для владельцев электротранспорта в регионе предусмотрены меры поддержки: они полностью освобождены от уплаты транспортного налога. Кроме того, часть станций включена в «белый список», что позволяет заряжать автомобиль даже при отсутствии интернет-соединения», - отметили в министерстве экономического развития и промышленности.