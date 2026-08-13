В Пензе остались невостребованными более 160 путевок в лагеря

Общество

В Пензе остались невостребованными более 160 путевок в лагеря
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В Пензе более 160 путевок в загородные детские лагеря остались нереализованными, сообщил заместитель главы администрации Сергей Волков.

«Просто никто не поехал», - пояснил он на заседании комиссии гордумы в четверг, 13 августа, выделив среди 4 невостребованных лагерей «Белку».

Самый высокий спрос наблюдался в «Строитель» и «Юность» - путевки туда в апреле разобрали менее чем за 3 дня.

По словам Сергея Волкова, количество нереализованных путевок обычно не меняется из года в год.

Всего в 2026-м в Пензе летней оздоровительной кампанией были охвачены около 19,5 тысячи детей, из них 10 тысяч отдохнули в лагерях дневного пребывания.

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