В сквере Героев-чернобыльцев в Пензе начался ремонт

Общество

В сквере Героев-чернобыльцев в Пензе начался ремонт
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На улице 8 Марта в Пензе начался ремонт сквера Героев-чернобыльцев. До 1 сентября здесь приведут в порядок пешеходные дорожки, которые давно требовали обновления.

В сквере Героев-чернобыльцев в Пензе начался ремонт

Сейчас подрядчик демонтирует старый асфальт и бордюры. Площадь восстановления составит 1 160 кв. м. По данным портала госзакупок, за работы заплатят 3 747 000 рублей.

В сквере Героев-чернобыльцев в Пензе начался ремонт

«В планах на следующий весенне-летний сезон - установить новые скамейки. Для мамочек с колясками, пожилых людей это особенно важно», - отметил глава Пензы Олег Денисов на своих страницах в соцсетях 13 августа.

Также в перспективе планируется организовать здесь летнюю библиотеку, установив небольшой павильон с книгами, которые можно будет почитать на свежем воздухе.

Долгожданный ремонт также начался в сквере имени Белинского напротив драмтеатра на улице Московской.

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