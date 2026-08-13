В сквере Героев-чернобыльцев в Пензе начался ремонт

На улице 8 Марта в Пензе начался ремонт сквера Героев-чернобыльцев. До 1 сентября здесь приведут в порядок пешеходные дорожки, которые давно требовали обновления.

Сейчас подрядчик демонтирует старый асфальт и бордюры. Площадь восстановления составит 1 160 кв. м. По данным портала госзакупок, за работы заплатят 3 747 000 рублей.

«В планах на следующий весенне-летний сезон - установить новые скамейки. Для мамочек с колясками, пожилых людей это особенно важно», - отметил глава Пензы Олег Денисов на своих страницах в соцсетях 13 августа.

Также в перспективе планируется организовать здесь летнюю библиотеку, установив небольшой павильон с книгами, которые можно будет почитать на свежем воздухе.

Долгожданный ремонт также начался в сквере имени Белинского напротив драмтеатра на улице Московской.