Для нанесения разметки в Пензе закупят 90 тонн термопластика

Общество

Для нанесения разметки в Пензе закупят 90 тонн термопластика
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В Пензе для нанесения разметки планируют приобрести 90 тонн термопластика на 8 998 499 рублей. Такова начальная (максимальная) цена контракта, который заключат с поставщиком после торгов. Их итоги сейчас подводятся на портале госзакупок.

Речь идет о белом термопластике со стеклошариками - они усиливают световозвращение ночью.

Товар должен быть отгружен заказчику, которым выступает «Пензавтодор», в течение 7 дней с даты оформления контракта.

Разметку в областном центре начали обновлять в мае. В городском управлении ЖКХ пояснили, что процесс поэтапный: сперва линии наносят на магистральных улицах, потом на периферии.

Все работы по оформлению разметки на территории Пензы планируют завершить до конца сентября 2026 года.

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