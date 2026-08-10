На улице Ново-Казанской в Пензе освятили крест и купола нового храма

В Пензе освятили накупольный крест и купола храма в честь праведных Иоакима и Анны. Чин совершил митрополит Серафим в воскресенье, 9 августа.

Здание возводится на территории Владимирского храма на улице Ново-Казанской, уточнили в Пензенской епархии.

«Слава Богу, храм строится, возвышается. Когда над ним появятся купол и крест, это станет видимым знамением присутствия Божия здесь, на этом месте, - прежде всего для всех тех, кто будет приходить в этот храм и кто живет рядом, в окрестностях.

Желаю всем нам помощи Божией, чтобы храм Божий скорее достроился и мы могли совершать в нем молитвы», - отметил митрополит Серафим.

Закладка нового храма на улице Ново-Казанской состоялась 7 сентября 2022 года.