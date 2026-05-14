Зареченцев предупредили о новом отключении горячей воды

В Заречном с 19 по 21 мая пройдет второй этап гидравлических испытаний тепловых сетей, сообщили в ресурсоснабжающей организации.
В эти дни подачу горячей воды станут отключать с 8:00 до 17:00.
«Гидравлические испытания будут проводиться на подающих трубопроводах тепловых сетей повышенным давлением», - предупредили ресурсники.
После процедуры специалисты составят график устранения выявленных на сетях дефектов с расстановкой приоритетов.
В первую очередь горячая вода вернется в те дома, где на коммуникациях не обнаружат повреждений.
Затем специалисты приступят к ремонту участков теплотрассы, восстановление которых позволит вернуть ресурс наибольшему количеству потребителей. Как правило, это магистральные трубопроводы.
Первый этап гидравлических испытаний прошел в закрытом городе с 22 по 24 апреля.