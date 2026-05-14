Зареченцев предупредили о новом отключении горячей воды

Общество

Зареченцев предупредили о новом отключении горячей воды
Печать
Max

В Заречном с 19 по 21 мая пройдет второй этап гидравлических испытаний тепловых сетей, сообщили в ресурсоснабжающей организации.

В эти дни подачу горячей воды станут отключать с 8:00 до 17:00.

«Гидравлические испытания будут проводиться на подающих трубопроводах тепловых сетей повышенным давлением», - предупредили ресурсники.

После процедуры специалисты составят график устранения выявленных на сетях дефектов с расстановкой приоритетов.

В первую очередь горячая вода вернется в те дома, где на коммуникациях не обнаружат повреждений.

Затем специалисты приступят к ремонту участков теплотрассы, восстановление которых позволит вернуть ресурс наибольшему количеству потребителей. Как правило, это магистральные трубопроводы.

Первый этап гидравлических испытаний прошел в закрытом городе с 22 по 24 апреля.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
ресурс вода заречный
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!