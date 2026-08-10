Предстоящая неделя в Пензенской области будет нежаркой

На стартовавшей рабочей неделе погода в Пензенской области будет меняться, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в понедельник, 10 августа.

Начало периода окажется солнечным и прохладным, существенных осадков не ожидается. «Область будет находится в поле повышенного давления», - пояснила синоптик отдела прогнозирования Ания Антонова.

С середины недели давление станет понижаться. «Местами пройдут кратковременные ливневые осадки с грозами и усилением ветра», - уточнила Ания Антонова.

Из-за затока холодной воздушной массы температурный режим в регионе будет ниже климатической нормы на 2-4 градуса.

В дневное время уличные термометры станут показывать до +22...+25 градусов, в ночное - от +10 до +15.