11 августа в части Пензенской области пройдет кратковременный дождь

Во вторник, 11 августа, в Пензенской области прогнозируется переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, сообщает Приволжское УГМС. Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 7-12 м/с.

В ночь на вторник термометры покажут +10...+15 градусов, осадков не ожидается.

Днем синоптики обещают +20...+25. В ночь на среду будет +13...+18 градусов, местами непродолжительный дождь, возможна гроза.

В народном календаре 11 августа - Калинник. На Руси подмечали: если в этот день нет заморозков-калинников, то начало сентября будет теплым и благоприятным.

Прогноз погоды на неделю можно посмотреть здесь.