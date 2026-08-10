В Бессоновском районе начали ремонт моста на трассе М-5

В Бессоновском районе на трассе М-5 начались планово-предупредительные работы: дорожники приведут в порядок мост через ручей Крутой (660-й километр + 33 метра, село Трофимовка).

Здесь закрыли одну из двух полос для движения и установили светофорное регулирование.

Запланированы переустройство мостового полотна, ремонт деформационных швов, замена барьерного ограждения.

«По окончании работ на правой стороне работы будут перенесены на левую часть моста», - сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Ремонт будет идти до ноября 2026 года. В 2027 году мостовики займутся пролетными строениями под проезжей частью.