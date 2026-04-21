В Заречном на 3 дня отключат горячую воду

Общество

В Заречном с 22 по 24 апреля планируют провести гидравлические испытания тепловых сетей, сообщили в ресурсоснабжающей организации.

В связи с этим горожан оставят без горячей воды с 8:00 до 17:00.

«После проведения гидравлических испытаний специалисты тепловых сетей составят график устранения выявленных дефектов с расстановкой приоритетов», - добавили ресурсники.

В первую очередь горячая вода вернется в те дома, на сетях к которым не обнаружили повреждений.

Затем специалисты приступят к ремонту участков теплотрассы, восстановление которых позволит вернуть ресурс наибольшему количеству потребителей. Как правило, это магистральные трубопроводы.

Ранее сообщалось, что в Заречном отопительный сезон завершили 14 апреля. 15-го числа тепло отключили в социальных объектах.

