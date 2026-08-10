Глава Кузнецка рассказал о разгуле стихии в городе

Из-за разгула стихии, случившегося в Пензенской области 9 августа, жители Кузнецка остались без электричества и воды, в городе упало множество деревьев. К утру 10 августа ситуацию по большей части удалось стабилизировать, но все последствия будут устранены только в течение 2-3 дней, написал на своей странице во «ВКонтакте» глава Кузнецка Виктор Агафонов.

«В результате неблагоприятных погодных условий две трети города остались без электроснабжения. Из‑за отключения были остановлены водозаборы «Южный» и «Первый», в связи с чем без водоснабжения оказались жители Южного и Юго‑Западного микрорайонов, район Карпат», - уточнил он.

К утру 10 августа без электричества оставалось уже около 50 домов. В них планировали вернуть свет до конца дня. Были отработаны 62 заявки по деревьям.

«На уборку, раскряжевку и вывоз деревьев нужно еще время», - добавил Виктор Агафонов.

Он рассказал, что поручил управляющим компаниям отремонтировать кровлю на Маяковского, 57, и в Городке Дружба, а ответственным службам - оперативно реагировать на обращения горожан.

«Если видите аварийные деревья или другие проблемы, сообщайте в ЕДДС по телефону 112 или через официальные каналы администрации», - обратился глава города к кузнечанам.