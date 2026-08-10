В администрации Пензы решили заняться «улицей Гидроударной»

В Пензе намерены принять меры по ликвидации регулярного подтопления участка дороги, соединяющей проспекты Строителей и Победы. В народе его называют улицей Гидроударной или Арбековским проливом.

«Ливневая канализация в районе торговых центров «Лемана ПРО» и «Коллаж» относится к частной собственности. Чтобы получить к ней доступ, в правоохранительные органы направлен соответствующий запрос», - сообщили в администрации Пензы.

На совещании в понедельник, 10 августа, глава города Олег Денисов поручил своему заместителю Ильдару Усманову организовать выездное совещание на проблемном участке вместе с представителями управления ЖКХ. «Вместе выйдем на место, чтобы выработать решение, которое позволит в случае обильных осадков своевременно отводить воду в существующие ливневые сети», - пояснил Олег Денисов.

Отдельно он добавил, что хотел бы попросить водителей не испытывать транспорт на прочность и не пользоваться затопленной дорогой.

9 августа в Пензе был сильный дождь. После него в Арбековском проливе застрял микроавтобус с детьми. Водитель эвакуировал их на сушу, взвалив на плечо. Вскоре ему на помощь пришли неравнодушные прохожие.