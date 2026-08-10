В День города в Дальнем Арбекове устроят фейерверочный показ

12 сентября, в День города, в Дальнем Арбекове по традиции устроят фейерверочный показ (0+). Желающих полюбоваться шоу приглашают к стеле «Пенза - город трудовой доблести» к 22:00.

По окончании показа горожан развезут по домам на автобусах. Для этого их в нужное время подадут к скверу 40-летия Победы. Соответствующее постановление главы областного центра Олега Денисова сейчас проходит антикоррупционную экспертизу.

Основное огненное шоу (0+) в День города состоится на набережной Суры, наблюдать за ним удобнее всего будет у «Ростка».

Салют начнется ориентировочно в 22:00 и продлится 15 минут. За него предполагается заплатить 2 046 590 рублей.

К 22:15 на улицу Кирова также прибудут автобусы, на которых пензенцы смогут добраться до разных микрорайонов.

С программой Дня города можно ознакомиться здесь.