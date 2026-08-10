На перекрестке улиц Терновского и Ростовской обновят разметку

Общество

На перекрестке улиц Терновского и Ростовской обновят разметку
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На пересечении улиц Терновского и Ростовской в Пензе возобновилось движение транспорта по стандартной схеме. В понедельник, 10 августа, все временные знаки там должны убрать, а к выходным на свежий асфальт нанесут разметку.

«Подрядчик завершил первый этап строительства водопровода от Терновки до Измайлова и благоустроил территорию. Если говорить о динамике, то уложено порядка 3 000 метров трубопровода из запланированных 5 800. Идем с опережением», - написал глава Пензы Олег Денисов на своих страницах в соцсетях.

Теперь основной фронт работ переместился в микрорайон Маньчжурия.

«Здесь уже уложены две ветки длиной более 600 метров под Сурой, на глубине 5 метров. Подрядная организация готовит приямки для горизонтально направленного бурения на улице Казанской», - уточнил чиновник.

Для проведения работ до 1 сентября в районе домов № 17 и 21 на Казанской и на пересечении Казанской со Станюковича перекрыли движение. Из-за этого временно изменился маршрут № 73 (ул. Баженова - о. Пески).

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