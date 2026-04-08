На поставку и монтаж 2 врачебных амбулаторий выделили 59 млн

В Пензенской области на поставку и монтаж модульных конструкций под 2 врачебные амбулатории готовы потратить 59 040 000 рублей - по 29 520 000 на каждую. Соответствующий электронный аукцион сейчас проводится на портале госзакупок.

Объекты приобретаются для Бессоновской и Колышлейской районных больниц, их установят в селах Кижеватово и Березовка.

Внутри будут кабинеты педиатра, терапевта, физиотерапии, процедурный и прививочный кабинеты, смотровая, стерилизационная, помещения для персонала, хранения лекарств и инвентаря, регистратура, гардероб, санузлы.

Модульные конструкции должны быть собраны в течение 65 рабочих дней с даты заключения контракта.

Кроме того, в 2026 году в регионе планируют смонтировать 9 фельдшерско-акушерских пунктов:

- в селах Марат и Шереметьево Башмаковского района;

- в селе Каменный Брод Иссинского района;

- в поселке Родниковском Колышлейского района;

- в селе Казачья Пелетьма Лунинского района;

- в селах Большое Пермиево и Нижний Шкафт Никольского района;

- в селе Надеждино Пензенского района;

- в селе Сюзюмском Сосновоборского района.

Общая стоимость всех объектов - 104,9 млн рублей, уточнили ранее в региональном минздраве.